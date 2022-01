Undici alunni dell’Istituto comprensivo “Sanremo centro levante” selezionati per giochi matematici del Mediterraneo 2022

Sanremo. Selezionati undici alunni dell’I.C .Sanremo Centro Levante, che per la prima volta ha partecipato ai Giochi Matematici del Mediterraneo, organizzati dall’AIPM-Accademia Italiana per la Promozione della matematica “Alfredo Guido”. Si tratta della XII Edizione di un libero concorso riservato a tutti gli allievi delle scuole primarie (limitatamente alle classi terze, quarte e quinte), secondarie di primo e secondo grado. I GMM2022 si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole in tutta Italia, gareggiando con lealtà al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, potenziare le capacità logiche-matematiche, offrire opportunità di partecipazione, integrazione, inclusione e di valorizzazione delle eccellenze.

La competizione si svolge in più fasi consecutive: alle qualificazioni d’Istituto segue la finale d’Istituto, che consente l’accesso alla finale di area territoriale (prevista per i giorni 11 e 12 marzo 2022); i migliori qualificati alle finali Regionali approderanno alla finale Nazionale, prevista a Palermo per il 6 e 7 maggio 2022 (in presenza, se l’emergenza sanitaria lo consentirà o alternativamente in videoconferenza).

«Ben 250 allievi del nostro Istituto hanno partecipato alle Qualificazioni di Istituto giovedì 11 novembre 2021 (secondo la rispettiva categoria) e di questi 70 sono stati selezionati per accedere alla Finale di istituto, svoltasi il 9 dicembre scorso» commentano dall’Istituto.

Si qualificano per le finali di area Regionale: per la categoria P3 (terza primaria) gli alunni Ludovica Pomero e Arsenie Bujor, per la categoria P4 (quarta primaria) Rebecca Gandelli, Zeno Faccio e Matteo Ruggiero, per la categoria P5 (quinta primaria) Nemo Persico e Jason Iu.

Per la categoria S1 (prima media) Jacopo Luigi Di Baldassare, per la categoria S2 (seconda media) Sofia Rainisio e Teresa Rizzo, per la categoria S3 (terza media) Mirco Bruno. La dirigente scolastica, prof.ssa Amalia Fresta e l’equipe dei docenti di matematica si complimentano con gli alunni qualificati e ringraziano tutti gli allievi che hanno partecipato ai Giochi Matematici, affrontando con impegno e serietà le gare, sperando, innanzitutto, che abbiano vissuto un’esperienza formativa motivante e divertente.