Una sanremese a “The Voice Senior”

Sanremo. Una sanremese ha preso parte al programma televisivo “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici. Nella puntata del reality dedicato agli aspiranti cantanti ultrasessantenni andata in scena venerdì sera su Rai Uno la 62enne Vanna D’Ambrosio ha cantato il brano “Nessun dolore” di Lucio Battisti nella versione di Giorgia davanti a Orietta Berti, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Berté.

Vanna, quando era piccola, cantava le canzoni di Orietta Berti mentre suo padre suonava l’organetto. Ha vissuto per 28 anni in Germania e poi 14 anni fa è tornata in Italia perché sentiva la mancanza dei suoi genitori e dei suoi parenti. Per anni ha cantato in alcuni gruppi musicali fino a due anni fa quando decise di smettere di cantare. Una sua amica le propose poi di partecipare al programma “The Voice Senior” e così decise di mettersi alla prova. «A me piace molto il girasole, un fiore allegro che ti dà una luce e io sono una persona allegra» – ha detto Vanna D’Ambrosio – «Ho 62 anni e sono nata a Sanremo sotto il segno del Cancro. Sono molto sensibile ma ho anche molto power. Nel 1979 ho deciso di andare in Germania dove suonare era molto bello. Mi dicevano che ero un fuoco, mi piaceva ballare sul palco e muovermi. Dopo 27 anni mia figlia voleva fare un’esperienza in Italia e così siamo partite all’avventura e alla fine sono rimasta qua. Quando sono tornata mi sono resa conto che con la musica era molto difficile qua, mi sentivo, per questo mestiere, forse un po’ âgée, c’era una voce che mi diceva “tu devi smettere, basta”. Sono due anni che ho smesso di cantare. Poi però una mia amica mi ha detto “perché non vai a The Voice? Prova” e io mi sono detta “perché no?”. Ho colto l’occasione e sono contenta di questa nuova avventura». Vanna, impiegata nella vendita di fiori per l’Olanda e la Germania, ha anche consegnato ad Antonella Clerici un omaggio floreale da Sanremo.

La sua esibizione ha colpito i coach a tal punto che è stata inserita nella squadra di Clementino. Alla fine però non è riuscita a rientrare tra i sei cantanti che andranno alle semifinali di The Voice Senior.