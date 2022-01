Un geyser alto più di dieci metri in via Giuseppe Airenti a pochi metri dalle macchine

Imperia. Uno spruzzo d’acqua alto più di 10 metri si é innalzato oggi all’ora di pranzo in via Giuseppe Airenti a pochi metri dalle macchine in transito causando non poche preoccupazioni agli automobilisti e agli abitanti del luogo.

Sul posto sono già al lavoro i tecnici che hanno chiuso la perdita e permesso nuovamente la circolazione del traffico. Attualmente ignote le cause della falla; possibile una rottura improvvisa della condotta o un incidente durante dei lavori di routine.