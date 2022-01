Un commissario per l'Aurelia bis a Sanremo, Liguria Popolare: «Soddisfatti, ma non dimentichiamoci del Ventimigliese» - Riviera24

Sanremo. «E’ di queste ore il comunicato da parte dell’On. Paita dell’inserimento del tratto sanremese della Aurelia bis nell’elenco delle opere per le quali il ministero dei lavori pubblici nominerà un commissario per velocizzare l’iter della realizzazione dell’opera pubblica. Importante risultato bipartisan ottenuto grazie all’interessamento, oltre che della deputata spezzina, dell’On Rixi già sottosegretario ai lavori pubblici. Fa piacere al riguardo leggere i commenti soddisfatti dei maggior enti della Regione Liguria i quali, dopo la dimenticanza iniziale di tale opera dall’elenco regionale sottoposto al Ministero per l’inserimento hanno saputo, grazie all’intervento unanime del 30 giugno 2021 del Consiglio Comunale di Sanremo su iniziativa di Liguria Popolare, effettuare prontamente le dovute integrazioni consentendo il risultato odierno». A dichiararlo è Liguria Popolare.

Continua il gruppo: «Dimostrazione plastica che solo un attento ascolto dei territori garantisce una efficace attività di governo a ogni livello. Liguria Popolare confida che la attenzione per le esigenze di Sanremo e del ponente della provincia , non dovendosi dimenticare anche le necessità dell’ambito ventimigliese, rimanga alta correggendo quello strabismo che in passato ha visto sparire dal radar dell’attività amministrativa e politica il ponente della provincia per concentrare la propria iniziativa su interessi di campanile, piegandosi a logiche di primazia politica tutte legate ai personalismi dinastici della città capoluogo, con le oggettive conseguenze negative, ormai intollerabili, derivatene per Sanremo e Ventimiglia e i loro ambiti e circondari».