Uil Liguria in lutto per la scomparsa di Pasquale Mileto - Riviera24

Imperia. La Uil Liguria comunica con profonda tristezza che nelle ultime ore è morto Pasquale Mileto, storico dirigente sindacale della Uila e iscritto della Uil Pensionati territoriale.

«Per tantissimi anni Pasquale è stato un punto di riferimento per il sindacato nel ponente della nostra regione, costantemente al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori liguri. Oggi la Uil perde un uomo e un sindacalista il cui messaggio, portato orgogliosamente avanti per tutta la vita, sarà da guida per le sfide del nostro futuro» – commenta Mario Ghini, segretario generale della Uil Liguria.