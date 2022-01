Triora. Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri per recuperare un automobilista rimasto bloccato da neve e ghiaccio nella galleria del Garezzo, sul valico alpino che collega l’alta valle Arroscia con la valle Argentina. Raggiunto il breve tratto di tunnel presente, l’uomo è rimasto bloccato e ha chiesto l’intervento dei soccorritori per poter rientrare in sicurezza a Triora.