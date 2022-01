Tramonti, tra i venti più belli del mondo c'è anche Ventimiglia - Riviera24

Ventimiglia. C’è anche la città di confine tra le venti località in tutto il mondo scelte dal sito di viaggi Travel360.it per godersi un tramonto. Dalla Marina, o dalla passeggiata, con il centro storico sullo sfondo, fino ai Balzi Rossi: il calar del giorno, con la sua luce rosata, rende magica Ventimiglia.

«La magia dei tramonti di tutta la zona cittadina che arriva fino ai famosi Balzi Rossi, al confine francese e candidata ad essere tra i nuovi Patrimoni Unesco, è considerata tra le più belle al mondo. L’avreste mai immaginato?», scrivono gli autori del reportage. E se i ventimigliesi lo sanno da sempre che nella loro città il tramonto è uno spettacolo della natura, ora a prenderne coscienza sono anche tutti gli altri.

E Ventimiglia non sfigura a fianco di località turistiche ben più famose, quali Santorini, in Grecia, al primo posto della classifica dedicata ai tramonti. Ci sono poi Angkor Wat, in Cambogia e Antigua, Antigua e Barbuda al secondo e terzo posto.

