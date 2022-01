Tracciamento dei contatti, al fianco di Asl1 scendono in campo i volontari

Sanremo. Potenziare il tracciamento dei contatti Covid, apportando alla cruda ricerca dei dati un po’ di calore umano. Questo l’obiettivo di Asl1 che, in accordo con le associazioni Fidapa Sanremo, Lions Host e residenza Over (ex tribunale), ha coinvolto una decina di volontari dei club cittadini all’interno della struttura dedicata al contact tracing.

Il nuovo servizio è partito venerdì scorso, dopo una breve ma intenso mini corso di formazione. E’ noto che con l’escalation di casi provocati dalla quarta ondata, contraddistinta dalla variante Omicron, Asl1 non è più riuscita a stare al passo del tracciamento dati. Spesso le chiamate arrivano a diversi giorni di distanza dal primo tampone positivo.

Dopo aver mobilitato tutto il personale interno possibile, l’azienda sanitaria locale ha ricercato l’aiuto dei volontari che si stanno rilevando preziosi sia sotto l’aspetto del tracciamento vero e proprio che sotto il profilo umano. Infatti, oltre a chiedere ai nuovi positivi quali sono stati i contatti stretti, i volontari approcciano le telefonate cercando di portare un po’ di conforto alle persone in quarantena, assicurandosi del loro stato di salute, del peggioramento o miglioramento delle condizioni psicofisiche e fornendo informazioni utili come quelle legate allo smaltimento dei rifiuti. Il servizio viene particolarmente apprezzato dagli anziani soli che in tanti popolano la Riviera. Il tutto avviene nel più scrupoloso rispetto della privacy sia dei malati che degli operatori.