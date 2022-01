Tiro con l’arco, pubblicato il calendario delle gare per il 2022: a gennaio San Bartolomeo al Mare ospita il XXIX Trofeo Epifania

Imperia. Pubblicato il calendario delle gare di tiro con l’arco per il 2022. In provincia di Imperia verranno organizzati diversi eventi: per il calendario interregionale a San Bartolomeo al Mare il 5 e 6 gennaio si terrà il XXIX Trofeo Epifania, mentre a Imperia il 26 e 27 febbraio ci sarà una gara su 18 m, il 3 aprile una gara 3d, il 23 aprile HF Imperia, il 24 aprile il Trofeo Marco Agnese, l’11 giugno una gara su 70/60mt Round – 50mt Round e il 2 luglio un’altra gara su 70/60mt Round – 50mt Round.

Il 10 luglio San Bartolomeo al Mare ospiterà poi il XL Trofeo del Sole, il 7 agosto il XXXVI Trofeo San Lorenzo mentre l’11 settembre i 18m all’aperto. A Imperia il 24 e 25 settembre si terrà “Città di Imperia”, mentre l’8 e il 9 ottobre il Trofeo il Gufo. Il 23 ottobre si ritorna a San Bartolomeo al Mare per il XXVIII Trofeo Amicizia. Il 20 novembre, invece, andrà in scena il VII Trofeo Indoor Città di Ventimiglia. Il 4 dicembre, infine, a Imperia verrà organizzata una gara sui 18 m.

Per il calendario giovanile, invece, a San Bartolomeo al Mare il 15 maggio si terrà la fase estiva del Trofeo Pinocchio, mentre il 22 ottobre il X Trofeo giovani San Bartolomeo. Infine il 3 dicembre Imperia ospiterà una gara su 18 m.

Entro il 31 gennaio 2022, come disposto dalla circolare federale, le società devono versare alla federazione le quote previste per le iscrizioni alle gare internazionali, nazionali ed interregionali. Per le gare giovanili e le gare di Campagna (24+24 e 12+12) non è prevista, invece, la quota d’iscrizione. La copia del pagamento eseguito dovrà, obbligatoriamente, essere inviata all’indirizzo email gare@fitarco-italia.org.