Taggia, saltano le celebrazioni per San Benedetto. L'annuncio del sindaco Conio - Riviera24

Taggia. Il sindaco di Taggia Mario Conio comunica che, purtroppo, anche quest’anno non si terranno le celebrazioni per San Benedetto. «Un anno fa annunciavo con tanta amarezza nel cuore che non si sarebbe tenuto il nostro amato San Benedetto. Confidavo in cuor mio, che fosse solo una dolorosa parentesi, che non si sarebbe più ripetuta. Purtroppo, sono qui oggi a dirvi che non potrà essere così, la gravità della situazione sanitaria non lo permette, anche quest’anno non potremo vivere il nostro Santo».

I contagi del Covid non permetteranno le celebrazioni, come spedifica il primo cittadino, riportando alcuni dati, accompagnati da un “appello”. «Vi fornisco un dato, ad oggi, circa seicento nostri concittadini risultano positivi, la stragrande maggioranza per fortuna, senza particolari problemi. Questi dati però, chiaramente non permettono lo svolgimento di una festa che ha il suo paradigma nel contatto personale, nella gioiosa confusione e nella vicinanza. Permettetemi poi una preghiera… diamo prova di maturità ed evitiamo sciocche polemiche, evitiamo di cedere alla tentazione di scadere in inutili qualunquismi, evitiamo di paragonare ciò che è imparagonabile, come la nostra festa e il festival di Sanremo. Chi alimenta queste polemiche o ignora i minimi rudimenti normativi o è in malafede. Taggiaschi ricordate, il nostro Santo va onorato ogni giorno, il fuoco della nostra festa va alimentato nel nostro cuore, per portarlo insieme nelle piazze appena sarà possibile».