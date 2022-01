Taggia, prorogato il termine per la presentazione delle domande del servizio civile - Riviera24

Taggia. Il Comune di Taggia informa che alla luce della proroga decisa dal ministero delle Politiche Giovanili, al 10 febbraio alle 14, gli aspiranti operatori volontari potranno ancora far domanda per i due progetti di Servizio Civile Universale realizzati presso la Sede del centro anziani di Taggia (rimborso mensile € 444.00).

1 Progetto

Età diverse che si parlano: volontari per l’assistenza agli anziani che ha come aree di intervento l’Assistenza, la disabilità, gli adulti e terza età in condizioni di disagio. Due posti + 1 posto per giovani diversamente abili

2 Progetto

Cultura e territorio: volontari per la valorizzazione del patrimonio ligure che ha come settore d’intervento il patrimonio storico, artistico e culturale. La cura e conservazione biblioteche, la valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali – Due posti + 1 posto per giovani diversamente abili.

Per informazioni e partecipazione occorre collegarsi al sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/ in cui si trova la pubblicazione del Bando Ordinario 2021 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità online con Spid entro e non oltre le 14 del 10 febbraio. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un

unico progetto ed un’unica sede.

Per ulteriori informazioni: Comune di Taggia via San Francesco 441 – Longhi Mariadele Annarita mail a.longhi@comune.taggia.im.it, tel 0184 476222.