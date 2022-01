Taggia. La città è in lutto per la scomparsa di Pierino Revelli, ultranovantenne storico magazziniere della farmacia Revelli di Arma. Ha iniziato a lavorare da ragazzino, quando si facevano ancora preparazioni galeniche e magistrali. Ha continuato poi l’attività fino all’età pensionabile, nei primi 90. E’ stato fianco a fianco con la dottoressa Mariuccia per oltre 40 anni.