Sydney Open, doppio maschile: Fognini e Bolelli volano in semifinale - Riviera24

Taggia. Continua l’avventura di Fabio Fognini nel doppio maschile del Sydney Open.

Il tennista di Arma di Taggia, dopo aver battuto Matthew Christopher Romios e Moerani Bouzige, insieme a Simone Bolelli, riesce a sconfiggere anche la coppia formata da Bruno Soares e Jamie Murray in tre set per 7-6 4-6 10-6 agli ottavi di finale dell’Apia International Sydney e il duo formato da Jonny O’Mara e Fabrice Martin in due set per 7-5 7-5 ai quarti di finale.

La coppia italiana vola così in semifinale dove dovrà affrontare Andreas Mies e Kevin Krawietz.