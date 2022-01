Sydney Open, doppio maschile: Fognini e Bolelli perdono la finale

Taggia. Fabio Fognini perde la finale del doppio maschile del Sydney Open.

Il tennista di Arma di Taggia, dopo aver battuto Matthew Christopher Romios e Moerani Bouzige, Bruno Soares e Jamie Murray, Jonny O’Mara e Fabrice Martin e Andreas Mies e Kevin Krawietz, insieme a Simone Bolelli, sabato non è riuscito a sconfiggere la coppia formata dall’australiano John Peers e dallo slovacco Filip Polasek contro i quali ha perso in due set per 5-7 5-7.

Finisce così in finale l’avventura della coppia italiana al Sydney International.