Super green pass, al via i controlli interforze in locali e dehor - Riviera24

Sanremo. Al via questa mattina il dispositivo di controlli interforze programmato dalla Questura di Imperia per la verifica del rispetto delle nuove norme sul Super green pass. Pattuglie della polizia, finanza, carabinieri e municipale saranno impegnate su tutta la provincia fino a domani compreso. Nella Città dei Fiori, il dispositivo si è concentrato inizialmente nella zona del Porto Vecchio. Controlli a campione si sono svolti tra i numerosi avventori seduti nei dehor dei baretti baciati da un tiepido sole invernale.

Da lunedì scorso, 10 gennaio, sono entrate in vigore su tutto il territorio nazionale le nuove norme sul Super green pass. Vietato quindi mangiare in bar e ristoranti, anche all’aperto, senza certificazione verde rafforzata. Sotto osservazione ci sono anche i trasporti e l’autostazione di piazza Colombo: ora i bus di linea sono accessibili solo ai vaccinati muniti di mascherina Ffp2.

Proprio lunedì gli agenti della polizia locale di Sanremo avevano effettuato i primi controlli in centro nelle attività commerciali, verificando decine di Super green pass nei locali e dando esito ad una sola sanzione, irrogata ad un passante che camminava in via Matteotti senza indossare la mascherina.