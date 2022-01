Sulla Costa il primo palco acquatico della storia del Festival, nuovo record di introiti pubblicitari per Rai - Riviera24

Sanremo. Da piazza Colombo al ponte della Costa Toscana. «Il primo palco esterno sull’acqua della storia del Festival». L’ha definito così, Amadeus, l’evento collaterale più atteso nel corso delle dirette dall’Ariston, al via da domani sera. «Un sogno che si realizza, una cosa mai accaduta in 72 anni». Stando a quanto trapelato nel corso della prima conferenza stampa al Casinò su sponsor e incassi pubblicitari, sul palco della Costa Toscana si terranno delle ospitate simili a quelle avvenute in piazza Colombo tre anni fa con il Nutella Stage. Un palco esterno galleggiante, pur senza pubblico, a cui il Festival darà la linea nel pieno delle serate.

L’operazione Costa era stata annunciata lo scorso anno, salvo poi essere rinviata a causa della pandemia. Ma quanto ci guadagna Rai dalla partnership con il colosso della nautica genovese? Segreto, almeno per ora. Parlare di soldi alla vigilia del Festival sembra essere un tabù per Rai Pubblicità. L’amministratore delegato della società che gestisce i contratti milionari, Gian Paolo Tagliavia, ha svicolato tutte le domande arrivate in conferenza stampa, tutte sullo stesso tema: “Ma quanto ci guadagna Rai?”: «Posso anticipare che siamo soddisfatti, che Sanremo tira, che gli spazi pubblicitari sono andati sold out e che “faremo di più rispetto all’anno scorso, con uno show più ricco”». Di più rispetto all’anno scorso vuol dire almeno almeno 38 milioni (quando però si è dovuto fare a meno di pubblico in sala ed eventi in piazza).

Venuto meno il main sponsor Tim (comunque presente ma in versione più defilata), Rai quest’anno ha chiuso i maggiori contratti con tre aziende in particolare. Costa Crociere, Suzuki e quindi Eni Planitude. Il minimo comune denominatore è la sostenibilità ambientale. Costa ha portato la sua ultima ammiraglia alimentata a gas naturale liquido, Suzuky punterà sui veicoli elettrici, Planitude ha voluto il green carpet fuori dall’Ariston. Ci sarà anche Nutella, con una comparsata nell’ultima serata del Festival che coincide con il World Nutella Day istituito dai fan.

«Il Festival è come una finale dei mondiali di calcio, se la devi guardare da solo è una cosa tristissima. Perché non c’è la festa, non c’è la gioia. Per questo abbiamo approfittato della pandemia per cambiare qualcosa dal punto di vista musicale e degli sponsor», ha concluso Ama.