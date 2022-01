Stanco di attendere in corsia, detenuto dà in escandescenza e tenta di aggredire medico di Imperia

Imperia. Stanco di attendere il proprio turno in una corsia del pronto soccorso di Imperia, un detenuto nordafricano avrebbe tentato di aggredire un medico con un paio di forbici. L’episodio è accaduto ieri. A darne notizia è Guido Pregnolato, segretario di Uspp Liguria.

«Un nordafricano, già noto per comportamenti violenti, ristretto nel carcere di Sanremo è stato scortato dalla Polizia Penitenziaria all’ospedale di Via Sant’Agata per aver ingoiato, nei giorni precedenti, delle viti e bulloni come atto di protesta – spiega Pergolato -. Da quanto ci viene riferito, dopo 5 ore di attesa in corsia è andato in escandescenza cercando di aggredire il medico con delle forbici, ma grazie alla prontezza degli agenti si è potuto evitare il peggio».

Vista la gravità dell’episodio, l’Uspp Liguria chiede «un protocollo tra l’ASL 1 e la Direzione degli istituti penitenziari di Sanremo e Imperia. Non chiediamo una corsia preferenziale a discapito dei cittadini, ma per questioni di sicurezza è necessario ridurre i tempi di permanenza dei detenuti in corsia, specialmente se agitati ed evitare la promiscuità con gli altri pazienti. Non c’è solo il pericolo delle aggressioni verso civili e personale sanitario, ma aumenta anche il rischio di una possibile evasione, visto il recente passato».

«La scia di episodi di violenza del carcere di Sanremo non ha fine e proprio per questo motivo, martedì 1 febbraio, è stato convocato dal Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria un vertice con i sindacati. Sarà nostra premura chiedere il ripristino della sicurezza – conclude Guido Pregnolato – Sollecitando il trasferimento immediato di quei detenuti responsabili di condotte violente».