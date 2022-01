Sorpresa a Bordighera Alta, arrivano i Måneskin - Riviera24

Bordighera. I quattro componenti dei Måneskin in serata si sono recati nel centro storico di Bordighera per trascorrere una mezzora spensierata presso il cocktail bar Novantiqua, in via Lunga.

Vincitori del Festival2021 con “Zitti e buoni“, che li ha portati sul tetto d’Europa all‘Eurovision Song Contest, conquistato grazie a loro dall’Italia dopo 29 anni, i musicisti sono attesissimi super ospiti della prima serata della 72esima edizione.

Che Damiano fosse a Bordighera non era un segreto, la voce della band romana ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae nel parcheggio del Grand Hotel del Mare: l’albergo bordigotto da sempre scelto dagli artisti che si esibiscono all’Ariston. Ma la visita dei Måneskin nel centro storico è stata una piacevole sorpresa per tutti. «Erano tranquilli – racconta Federico Tascio – Non sono stati disturbati più di tanto. Solo quando stavano andando via abbiamo chiesto loro se potevamo fare una foto insieme».

[Nella foto di Federico Tascio: Damiano David e Thomas Raggi, cantante e chitarrista dei Måneskin]