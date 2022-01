Sistel connette il Festival, l'azienda sanremese in "prima linea" - Riviera24

Sanremo. C’è anche la storica azienda sanremese Sistel Telecomunicazioni nel dietro le quinte degli operatori che tengono in piedi il cervello digitale del Festival 2022. Un ritorno in grande stile, dopo i tre anni di dominio Tim, ex main sponsor della kermesse. La società guidata da Danilo Laura ha curato l’allestimento della connessione wi-fi della sala stampa al Casinò, fondamentale per portare la “voce” dei giornalisti accreditati all’esterno, in tutto il mondo. Una missione che si era resa quasi impossibile alla vigilia dell’edizione numero 72, centrata in extremis grazie a un lavoro di squadra.

Oggi si sono tenute le prime conferenze stampa dalla casa da gioco. Il bilancio è circa 50 gigabyte di dati scambiati in poco più di due ore. A farla da padrone è stato il traffico dati generato dalle dirette Facebook che i giornalisti hanno ritrasmesso in tempo reale sulle pagine dei propri quotidiani di riferimento.

Oltre al Festival, l’azienda leader del settore dati, fondata nel lontano 1991, si è occupata della preparazione delle linee in vera fibra ottica (cavo da strada a modem senza spiacevoli intermezzi), per i maggiori alberghi della Città dei Fiori.