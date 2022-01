Servizio civile universale: bando per 176 giovani volontari con le cooperative di Confcooperative Liguria - Riviera24

Imperia. Sperimentare i valori della solidarietà e della cittadinanza attiva, aiutare gli altri e cooperare. È quello che possono fare i giovani che partecipano ai progetti di servizio civile promossi da Confcooperative Liguria attraverso le coop sociali aderenti. Il nuovo bando di Servizio Civile Universale è stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale: c’è tempo fino al 26 gennaio 2022 per presentare domanda.

I progetti attivati da (o comunque riconducibili a) Confcooperative Liguria coprono tutte le province, per un totale di 176 posti: «Si tratta di una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani» – afferma Stefano Marastoni, presidente di Confcooperative Liguria – «Attraverso questa esperienza i ragazzi hanno la possibilità di scoprirsi protagonisti del cambiamento della propria comunità, mettendo a disposizione i propri talenti, il proprio ingegno, il proprio tempo. Partecipare al bando significa investire sul proprio futuro e quello della società, valorizzare il senso civico, mettersi in gioco per dare un contributo a costruire un mondo migliore. Il Servizio Civile in una cooperativa sociale rappresenta un’autentica opportunità non solo dal punto di vista formativo e umano, ma anche professionale: il punto di forza della cooperazione è, infatti, l’agilità nell’orientare i giovani proponendo reali sbocchi lavorativi futuri».

I progetti hanno durata di 12 mesi, per un impegno di 25 ore settimanali. Ai giovani che saranno selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 euro. Il bando, le sintesi dei progetti ed i criteri di selezione sono consultabili su www.serviziocivile.coop. Tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni, in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono presentare domanda di partecipazione (entro le 14 del 26 gennaio 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it). I giovani interessati possono inoltre contattare Confcooperative Liguria alle mail della provincia coinvolta per richiedere ulteriori informazioni: imperia@confcooperative.it, savona@confcooperative.it, genova@confcooperative.it, laspezia@confcooperative.it. Ulteriori approfondimenti su: www.politichegiovanili.gov.it/, www.clesc.it/.

Progetti disponibili nelle province liguri:

Provincia Imperia (30 posti disponibili)

Nidi dischiusi in territori aperti (6 posti)

L’incredibile viaggio del fachiro (4 posti)

Dalla dipendenza all’autonomia 2022 (8 posti)

Minori e Giovani insieme si può (5 posti)

InteMigrazione (7 posti)

Provincia di Savona (23 posti disponibili)

Oltre i Limiti 2022 (Savona) (4 posti)

Nidi dischiusi in territori aperti (9 posti)

Questi posti davanti all’incerto mare del ponente ligure (7 posti)

Le ragioni del cuore (1 posto)

InteMigrazione (3 posti)

Provincia di Genova (117 posti disponibili)

Linea 13 – fermate di comunità (11 posti)

Centro-com: dalla mappa al territorio (16 posti)

Nidi dischiusi in territori aperti (8 posti)

Se fosse un paese per vecchi (14 posti)

Alba della comunità – la speranza di un giorno nuovo (10 posti)

ProTIGULLIO (6 posti)

Ponti, venti, mari e orizzonti (14 posti)

L’incredibile viaggio del fachiro (17 posti)

InteMigrazione (10 posti)

Abbraccio (9 posti)

Minori e Giovani insieme si può (2 posti)

Provincia di La Spezia (32 posti disponibili)

Valorizziamo le diverse abilità (14 posti)

Abbraccio (18 posti).