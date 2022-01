Serie D, recuperi: in campo Bra-Sanremese - Riviera24

Sanremo. La serie D torna in campo mercoledì 26 gennaio alle 14.30 con ben sedici recuperi che coinvolgono sette gironi. Audace Cerignola-San Giorgio prende il via alle 15. La partita degli Ottavi di Coppa Italia Recanatese-Scandicci, in programma il 26 gennaio, è stata rinviata a mercoledì 9 febbraio. Lo annuncia la Lnd.

Le designazioni arbitrali:

Girone A

Bra-Sanremese (Arbitro Alessandro Cutrufo di Catania), Chieri-Fossano (Martina Molinaro di Lamezia Terme) e Gozzano-Derthona (Marco Zini di Udine)

Girone B

Legnano-Leon (Edoardo Manedo Mazzoni di Prato), Caravaggio-Ponte S. Pietro (Valentina Finzi di Foligno), City Nova-Folgore Caratese (Flavio Fantozzi di Civitavecchia) e Crema-Real Calepina (Valerio Bocchini di Roma 1)

Girone D

Borgo San Donnino-Forlì (Alessandro Pizzi di Bergamo), Fanfulla-Lentigione (Carlo Virgilio di Agrigento) e Ghiviborgo-Seravezza (Ilaria Bianchini di Terni)

Girone F

Castelfidardo-Notaresco (Gabriele Caggiari di Cagliari)

Girone G

Afragolese-Torres (Lorenzo Maccarini di Arezzo) e Aprilia-Nuova Florida (Fabrizio Ramondino di Palermo)

Girone H

Cerignola-San Giorgio (Mattia Drigo di Portogruaro)

Girone I

Biancavilla-Santa Maria Cilento (Deborah Bianchi di Prato) e San Luca-Rende (Lucio Felice Angelillo di Nola).

Ecco le gare che sono state rinviate a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle Autorità Sanitarie. Campionato: (Girone A) Ligorna-Caronnese; (Girone G) Cyntialbalonga-Real Monterotondo e Vis Artena-Carbonia. Coppa Italia: Cittanova-Trapani e Cynthialbalonga-Castelnuovo Vomano.