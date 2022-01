Senza mascherina né green pass, quattro sanzioni a locale di Arma di Taggia

Arma di Taggia. E’ stato sanzionato per non aver indossato la mascherina e per la mancanza del Green Pass, Giuseppe Lo Iacono, co-titolare della paninoteca La Fenice, sull’Aurelia ad Arma di Taggia. Oggi i carabinieri gli hanno notificato le sanzioni, ciascuna da 400 euro, ridotte se pagate entro cinque giorni. Altre due sanzioni analoghe sono state comminate nei confronti dell’uomo che si trovava con lui la scorsa domenica, quando durante un controllo sull’applicazione delle normative anti Covid-19 dei militari dell’Arma, Lo Iacono ha ripreso con il proprio cellulare l’intervento dei carabinieri e lo ha pubblicato in diretta sulla propria pagina Facebook.

Il caso del ristoratore è finito anche in Procura, tramite una relazione depositata presso gli uffici del palazzo di giustizia: ai magistrati spetterà il compito di valutare le eventuali responsabilità penali dei soggetti coinvolti.