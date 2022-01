Screening a Casa Serena, dai test molecolari solo tre ospiti positivi

Sanremo. C’è voluta una settimana per avere l’esito dello screening generale effettuato a Casa Serena dopo la riscontrata positività di una dipendente. Dai tamponi molecolari effettuati in via cautelativa su tutti gli ospiti della residenza per anziani, sono emersi solo tre casi positivi al coronavirus fra i residenti nella struttura di Poggio.

Tutti e tre i casi riguardano anziani vaccinati con terza dose e asintomatici. Lo screening generale era scattato la scorsa settimana quando al tampone rapido era stata accertata l’infezione per una dipendente addetta alla reception che aveva presentato sintomi della malattia. Allo screening sono stati sottoposti anche gli operatori risultati tutti negativi.