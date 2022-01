Scomparsa di Luigi Ardoino, il cordoglio della Fitarco - Riviera24

San Bartolomeo al Mare. La Federazione Italiana Tiro con l’Arco e il Comitato Regionale Fitarco Liguria rivolgono le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Luigi Ardoino, fondatore della Compagnia Arcieri San Bartolomeo, che quest’anno ha compiuto il suo 40° anno.

«Luigi ha scoccato la sua ultima freccia ed è volato in cielo. Ha contribuito in modo notevole alla diffusione del tiro con l’arco nel comprensorio dianese. Ha ricoperto per 16 anni la carica di delegato provinciale presso il Coni di Imperia, stella di bronzo al merito sportivo, ha sempre collaborato attivamente in tutte le manifestazioni che la compagnia ha organizzato. Grazie al suo impegno San Bartolomeo ha un campo di tiro con l’arco» – dice la Fitarco.