Sanremo, vuole parlare con il ministro della Giustizia: detenuto chiama dalla cella

Sanremo. “Pronto? Vorrei parlare con il ministro della Giustizia, non dovrei trovarmi qui”. Ha dell’incredibile la telefonata effettuata da un detenuto del carcere di Valle Armea, partita direttamente dalla cella della casa circondariale sanremese e arrivata fino all’orecchio di qualche funzionario giù a Roma.

Stando a quanto ricostruito, l’uomo, un quarantenne di origini marocchine, è stato intercettato dagli agenti della polizia penitenziaria, sotto le feste di Natale, mentre era al telefono in linea con il centralino del ministero. Ad avvertire gli agenti sono stati gli stessi funzionari romani che, dopo aver capito da dove proveniva la chiamata (non che il detenuto abbia cercato di nasconderlo), hanno contattato il carcere, spiegando quanto stava accadendo. Immediato il “blitz” degli agenti della penitenziaria. Piombati nella cella del carcerato impegnato nella telefonata, gli hanno intimato la consegna del cellulare, procedendo quindi al suo sequestro.

Dall’ottobre 2020 la detenzione di un telefonino in carcere è passata dall’essere un illecito disciplinare a divenire reato. La norma prevede una pena che va da 1 a 4 anni sia per chi i telefonini li introduce che per chi li detiene. Il provvedimento voluto dall’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede mira a contrastare il crescente flusso di cellulari all’interno delle strutture penitenziarie. Il detenuto, colto in flagranza di reato, è stato denunciato.