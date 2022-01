Sanremo, torna il centro tamponi Rai in piazza Borea. Via i videomapping - Riviera24

Sanremo. Tornerà in piazza Borea il centro tamponi di Asl1 dedicato alle maestranze del Festival di Sanremo. Questa mattina gli operai della ditta specializzata che ha curato le installazioni luminose di Natale, sono intervenuti d’urgenza, su richiesta del Comune, per smantellare i proiettori collocati in piazza Borea, già l’anno scorso individuata quale sede per il centro tamponi Rai.

L’amministrazione comunale è al lavoro da questa mattina per “riconfigurare” le luminarie in modalità Festival. Via l’albero di luci, in piazza Colombo sarà creato qualcosa di nuovo. Via anche le proiezioni da piazza San Siro che erano puntate sulla concattedrale e sulla chiesetta antistante. Tutto invariato sul molo lungo del Porto Vecchio dove anzi è possibile un nuovo potenziamento.

A 20 giorni dalla prima diretta dall’Ariston, Rai deve ancora presentare il progetto definitivo degli eventi collaterali. Nessuna nuova notizia sulla questione biglietti: questa mattina avrebbe dovuto aprire ufficialmente la biglietteria del Festival.