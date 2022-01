Sanremo, schiaccia per errore il cane dell’aggressore. Autista Rt linciato sui social

Sanremo. Autista della Riviera Trasporti viene aggredito da un pedone e, per evitare il degenero della lite, riparte, travolgendo, senza volerlo, il cane del suo aggressore. E’ quanto accaduto nella giornata di ieri in corso Marconi, intorno alle 13. Stando a quanto ricostruito, l’autista dell’Rt coinvolto nel fatto si trovava alla guida della corriera Sanremo-Ventimiglia, in direzione Ponente. Passata la fermata subito dopo l’incrocio di via Padre Semeria, si sarebbe accorto tardi di un passante in procinto di attraversare la strada con al guinzaglio un cane di piccola taglia.

La frenata improvvisa avrebbe innescato l’aggressione nei confronti dell’autista. Calci, pugni e minacce rivolte al finestrino del lavoratore dell’azienda del trasporto pubblico locale. Una reazione scomposta, seguita dalla rapida ripartenza del mezzo pesante e, quindi, dalla tragedia che ha visto l’animale diventarne la vittima. Al rientro della corsa nell’autostazione di Sanremo, l’autista in questione si è ritrovato la polizia municipale che gli ha notificato un verbale per omesso soccorso su animale. Una sanzione amministrativa, senza rilievi penali, del valore di circa 300 euro. Il conducente si è immediatamente giustificato con gli agenti asserendo di non essersi minimamente accorto di aver travolto il cane del suo aggressore, così come non se ne sarebbero accorti i passeggeri a bordo del veicolo.

La storia è prontamente finita sui social con tanto di fotografia ben riconoscibile del guidatore. Da lì il putiferio. Insulti di ogni tipo, fino all’augurio di pronto licenziamento. Sul caso ha aperto un’indagine interna anche la Riviera Trasporti. L’autista, sotto shock, ha riferito ai colleghi di essere mortificato per l’accaduto. L’uomo ha una reputazione di persona seria e ligia sul lavoro. Da una prima ricostruzione è emerso che l’animale investito sia rimasto schiacciato dalle ruote posteriori dell’autobus.