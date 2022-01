Sanremo, rapina in farmacia: uomo si fa consegnare l’incasso e fugge

Sanremo. Rapina nella farmacia Moderna, di via Dante Alighieri a Baragallo, Sanremo, dove un uomo con il casco in testa e il volto travisato, intorno all’orario di chiusura, si è fatto consegnare l’incasso ed è fuggito, sembrerebbe in sella ad uno scooter. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti.

Stando alle prime informazioni trapelate, il rapinatore era disarmato al momento del colpo, avvenuto intorno alle 19,30.

Solo cinque giorni fa, un uomo aveva commesso un furto ai danni di un’altra farmacia, questa volta a San Lorenzo al Mare.