Sanremo piange Nardo Di Martino, decano dei pescatori del Porto Vecchio

Sanremo. La Città dei Fiori è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Nardo Di Martino, decano dei pescatori del Porto Vecchio. Aveva 88 anni.

Conosciuto e stimato da tanti, il suo sorriso sincero che lo accompagnava rimarrà per tanto nei cuori di chi spesso lo incrociava di ritorno da una notte in mare. Lascia tre figli: Giacomo detto “Jimmy”, chef dello Yacht Club Sanremo e Flavio che con la sorella Grazia gestisce un salone di parrucchieri in via Gioberti.

Così Giacomo lo ricorda sui social: «Caro papà il mare ci accomunati ho passato i momenti più belli della mia vita con te abbiamo condiviso un amore per il mare che mi ha insegnato a rispettare il mare e le persone come facevi tu davi il cuore per tutti mettevi allegria anche dove non c’era e oggi te ne sei andato con il sorriso in bocca davvero un grande uomo un grande padre che ha dato tutto per la sua famiglia sei un esempio di vita mi raccomando naviga e proteggici da lassù». I funerali si svolgeranno martedì 4 gennaio alla chiesa della Marina in piazza Bresca.