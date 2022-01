Sanremo, open day all’istituto tecnico turistico e professionale sociosanitario “Ruffini-Aicardi”

Sanremo. Sabato 15 gennaio dalle 10 alle 16, incontro in presenza nel nuovo plesso scolastico presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea per presentare l’Istituto Tecnico Turistico e il Professionale per i Servizi della Sanità e Assistenza Sociale.

Per l’intera giornata, docenti e alunni dei due corsi di studio accoglieranno gli studenti delle terze medie e le loro famiglie per fornire informazioni sui due corsi di studio, sui quadri orario, le materie professionalizzanti e su progetti e curvature attivati dall’iis “Ruffini-Aicardi” e le opportunità posto diploma.

Come riferisce la professoressa Anna Porcellana, referente per l’Orientamento: «Questi incontri sono finalizzati a far conoscere l’Istituto Tecnico Turistico e il Professionale Sociosanitario con riferimento alle indicazioni ministeriali, ma soprattutto per quanto riguarda le specificità attivate dall’iis “Ruffini-Aicardi” in base all’autonomia scolastica, tra cui la possibilità di conseguire la qualifica Oss per gli studenti del corso sociosanitario, le attività per rafforzare le competenze linguistiche all’istituto turistico, le iniziative sportive, le numerose convenzioni con enti e aziende per le attività di PTCO. I ragazzi delle terze medie e le loro famiglie avranno l’occasione di incontrare docenti e studenti del nostro istituto, nonché di visitare il nuovo plesso scolastico di Valle Armea».

Aggiunge la professoressa Mariacristina Verda, responsabile del plesso: «Daremo ai nostri ospiti l’opportunità di ricevere informazioni e chiarimenti, ma anche di visitare aule e laboratori del moderno plesso scolastico sede dei due corsi di studio, in sicurezza e nel rispetto dei protocolli anti Covid-19, con la speranza di fornire adeguati elementi per una scelta consapevole della scuola superiore».