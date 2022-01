Sanremo, litiga ore per un incidente dove ha ragione ma è ubriaco e gli ritirano la patente

Sanremo. Come passare dalla parte della ragione a quella del torto e rimetterci pure. Ieri pomeriggio, agenti della polizia locale hanno ritirato la patente per guida in stato d’ebrezza ad un giovane albanese di Taggia, dopo che la macchina di quest’ultimo era stata urtata da una bici elettrica sulla pista ciclopedonale.

leggi anche L'incidente Sanremo, bici contro auto in ciclabile. Intervengono tre pattuglie

Erano intorno alle 15.30 quando la vettura stava transitando, in direzione monti, sul varco della ciclabile all’altezza dell’intersezione tra le via Gioberti e Nino Bixio. Il mezzo a due ruote proveniva dal levante, aveva lo stop ma nonostante ciò il ciclista è andato a sbattere contro la portiera anteriore della macchina. Il guidatore, infuriato, ha inveito e litigato non poco, tanto da far intervenire 3 pattuglie di agenti, due di polizia ed una di municipale. L’uomo pretendeva da chi aveva danneggiato la sua auto un risarcimento in denaro, sembra cento euro.

In diverse occasioni si è sfiorato il contatto fisico, fortunatamente evitato dall’interposizione degli agenti che, alla fine, hanno calmato gli animi e sottoposto all’alcol test l’automobilista, che in effetti appariva alterato ed ha continuato a questionare per almeno due ore dopo l’incidente. L’esito positivo dell’esame ha fatto sì che il guidatore vedesse la sua patente ritirata.