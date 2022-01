Sanremo, lavori sulla pista ciclabile: deviata la circolazione nel tratto all’altezza di San Martino

Sanremo. A causa di lavori per la sistemazione di nuove condotte sotterranee che attraverseranno la pista ciclabile nel tratto all’altezza di San Martino, in prossimità di via Scoglio, si è reso necessario creare una breve deviazione della circolazione sulla pista stessa.

Il bypass di poche decine di metri, opportunamente segnalato, è percorribile a piedi o con la bicicletta al fianco per non creare pericolo per i pedoni, mentre non è percorribile dai risciò o da altri mezzi di trasporto.

Il termine dei lavori è previsto entro due settimane.