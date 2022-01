Sanremo Ladies vince ancora: battuta Superba Calcio Femminile B

Sanremo. Le ragazze della Fc Sanremo Ladies vincono ancora. Dopo aver sconfitto l‘Albenga per 1-2 alla prima giornata del campionato Eccellenza, ieri pomeriggio sono riuscite a battere la Superba Calcio Femminile squadra B per 12-1.

Sul campo di Pian di Poma a Sanremo le ragazze dei mister Capurro e Busacca hanno affrontato e battuto, alla seconda giornata del campionato, la squadra femminile della Superba B grazie alla doppietta di Cerato, alla rete di Capurro, ai quattro gol di Famà, alla tripletta di Lercari e alla doppietta di Greco. Le ragazze della Sanremo Ladies, con 6 punti, conquistano così la vetta della classifica a pari merito con il Vado.

«Bella prestazione della squadra in tutti i reparti» – dicono i mister – «Bello vedere queste classifiche alla seconda di campionato anche se il difficile deve ancora venire e alcune partite sono state rinviate per Covid purtroppo». Ad assistere alla partita vi era anche la campionessa Amanda Embriaco, giovane atleta della Canottieri Sanremo, che ha fatto il tifo per le ragazze, che, molto contente della sua presenza, hanno poi condiviso il momento della vittoria insieme.

La prossima partita sarà domenica 16 gennaio, alle 15, in trasferta, contro il Genova Calcio. Il progetto Sanremo Ladies vede tra gli sponsor ufficiali Airone Seafood, Macron (sponsor tecnico), Fisiomed, Biotechriviera e RebelDigital, oltre a STEAMiamoci.