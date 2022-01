Sanremo, il 30 gennaio dj set streaming con Joe T Vannelli

Sanremo. Joe T Vannelli, tra i più noti e stimati dj italiani nel mondo, con il patrocinio del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, domenica 30 gennaio, alle 17, sarà unico protagonista di un dj set in streaming in diretta dall’auditorium Franco Alfano di Sanremo.

L’evento si svolgerà a porte chiuse. Dal palco dell’auditorium, recentemente restituito alla città dopo oltre 20 anni, andrà in onda sulla pagina Facebook di Joe T Vannelli (https://www.facebook.com/joetvannelliofficial) la prima diretta social del 2022 del “Joe T Vannelli Live on Tour”, nonché il primo evento della nuova stagione per la location sanremese situata nel meraviglioso parco Marsaglia.

Un gesto fortemente simbolico, quello pensato da Joe T Vannelli, che si esibirà senza pubblico, in un teatro vuoto, come vuole il suo format di dj set streaming, a ricordare la precarietà in cui il mondo dei dj e della notte vive dall’inizio della pandemia. Saranno la musica e la bellezza del paesaggio sanremese al tramonto a farla da padrone, con Vannelli collegato via Facebook in tutto il mondo.

«Siamo molto felici di poter ospitare un artista internazionale come Joe T Vannelli – commenta l’assessore al turismo del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi – e ci fa davvero piacere che per il suo primo evento dell’anno abbia scelto Sanremo e, soprattutto, una location d’eccezione come l’auditorium Franco Alfano. La sua posizione strategica, a due passi dal mare e nel mezzo del verde rigoglioso del Parco Marsaglia, ben si presta a fare da sfondo ad un evento come questo. Per la città sarà un’ulteriore occasione di promozione delle sue bellezze all’interno di un altro importante appuntamento musicale, a pochi giorni dal via del 72° Festival di Sanremo. Come amministrazione comunale ringraziamo Jor T Vannelli e ci auguriamo che possa tornare presto a Sanremo per un evento in presenza, magari già quest’estate».

Riprende così, anche nel nuovo anno, un percorso iniziato il 9 aprile 2020 dal tetto di casa sua a Milano con vista Duomo e che oggi con 60 tappe all’attivo, 12 siti Patrimonio Unesco, piazze, castelli, rocche, bellezze naturali, è il dj set streaming più visualizzato del web con oltre 15.000.0000 di visualizzazioni. La scelta di iniziare questa nuova stagione di tour social dalla città del Festival, il giorno prima dell’avvio ufficiale della kermesse, carica ulteriormente di significato il progetto di Vannelli, che in due anni non ha mai smesso di valorizzare il territorio italiano nel mondo.

Unendo la musica house e elettronica ad immagini spettacolari di droni acrobatici, ha saputo farsi portavoce di un messaggio di bellezza e di energia positiva avvicinando il un pubblico eterogeneo alla cultura italiana, all’arte in tutte le sue forme e alla scoperta di luoghi inediti, dai piccoli borghi alle grandi città. Un progetto di grande successo che viene raccontato nel dettaglio nella prima autobiografia di Joe T Vannelli, edita da Baldini+Casoldi, dal titolo “God is a Dj” presentata lo scorso 16 dicembre a livello nazionale e distribuito in tutte le librerie.

Il Joe T Vannelli Live On Tour è nato in pieno lockdown il 9 aprile 2020, con la prima diretta dal tetto di casa sua con vista Duomo, a Milano. L’evento online è diventato un appuntamento fisso per i suoi fan e gli amanti della House e a fine lockdown il live si è spostato in esterna con 60 tappe all’attivo e risultati record con oltre 15.000.000 di visualizzazioni su Facebook:

Cava Ruggetta di Carrara, da cui Michelangelo attinse il marmo per le sue opere; Ca’ Marcello, villa palladiana del Settecento; la Fortezza di San Leo a Rimini; l’iconica terrazza dell’Hotel Danieli di Venezia; il Fortino Napoleonico nelle Marche; il Castello di Vezio sul Lago di Como; la Villa Borromeo sull’Isola Bella; Maratea, sotto al Cristo che domina il mare; il Castello Aragonese di Taranto della Marina Militare, la Lanterna di Genova, il borgo medioevale di Castell’Arquato, la Scalinata Monumentale a Santa Maria di Leuca, il carro del Carnevale di Fano, il Faro di Capo Grecale a Lampedusa, il Castello Aragonese di Reggio Calabria, il Museo di Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano; La Cervara di Portofino, Palazzo Bianco durante i Rolli Days di Genova e il Castello di Vigoleno, borgo medievale tra i più belli d’Italia.

Castello di Thiene lussureggiante dimora set di film hollywoodiani e il panorama delle Tre Cime di Lavaredo per la sua prima tappa sulle Dolomiti in Cadore. A dicembre si è recato nel borgo-presepe di Persche in Molise, sul Castello di Marostica e sulla Rotonda a Mare di Senigallia. Il 2021 si è aperto con il tramonto mozzafiato dall’arrivo della funivia di Laveno Mombello e con il Labirinto del Parco Giardino Sigurtà, la Piazza del Popolo di Ascoli Piceno. A seguire la celebrazione del Carnevale di Fano dal Teatro della Fortuna, il magnifico show di luci e laser dall’Anfiteatro del Vittoriale e il Castello Estense di Ferrara patrimonio Unesco.

Il Torrione Passari a Molfetta, la Rocca di Lonato del Garda, uno strabiliante volo con dj set in mongolfiera sopra Cuneo, la Rocca di Monfalcone, la piazza irpina di Roccabascerana. In elicottero ha raggiunto le vette delle Dolomiti con un indimenticabile dj set da Pralongià con scenario delle Dolomiti Patrimonio Unesco. La Villa di Maser, progettata da Andrea Palladio, Patrimonio Unesco, la Torre degli Sciri che domina la città di Perugia e la Diga di Campolattaro a Benevento, il Castello di Taggia. Il borgo etrusco di Populonia, la Villa Emo di Vedelago Patrimonio Unesco, il Museo di Messner sul Monte Rite in Cadore, Piazza San Marco a Venezia.

Nelle settimane di luglio 2021 si è esibito da San Benedetto dei Marsi di fronte al Portale di Santa Sabina, dal Castello di Susans a Majano (UD), dall’Isola di Lampedusa per un esclusivo Boat Party a bordo di un Galeone. Il 15 di agosto, in notturna dal Castello Sforzesco di Milano e a seguire dalle Tre Cime di Lavaredo, per chiudere l’anno con l’Isola Bella di Taormina e il Vulcano Etna Patrimonio Unesco.