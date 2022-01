Sanremo, i punti all’ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale

Sanremo. Si terrà venerdì 28 gennaio il prossimo consiglio comunale sanremese, Inizierà alle 17.30 nella sala consiliare di Palazzo Bellevue. I consiglieri potranno partecipare sia in presenza che per via telematica in audio videoconferenza (modalità mista).

L’ORDINE DEL GIORNO

1) approvazione verbali della seduta precedente.

2) comunicazioni al consiglio comunale.

3) Affidamento in house providing del servizio rifiuti ad Amaie Energia e Servizi srl.

4) Approvazione del documento unico di programmazione e bilancio di previsione del comune di Sanremo triennio 2022-2024.

5) Autorizzazione in ordine agli indirizzi in materia di consulenze e personale Casino di Sanremo s.p.a. della deroga all’assunzione di personale.

6) Approvazione per fusione per incorporazione della società Park 24 s.r.l. in liquidazione nella società Area 24 s.p.a. in liquidazione e conseguente trasformazione della società Area 24 s.p.a. in liquidazione in società a responsabilità limitata (s.r.l.) in liquidazione.