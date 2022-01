Sanremo. I film in programmazione al cinema Ariston dal 6 gennaio:

Ritz – dal 6 al 12 gennaio – “Me contro te – persi nel tempo” – orario 15.30, 17, 18.30.

Ritz – dal 6 al 12 gennaio – “Spiderman no way home” – orario 21.

Prezzo intero € 9,00 – ridotto € 7,00 – Martedì cinema prezzo unico € 6,00

Cinema Centrale – dal 6 al 12 gennaio– “Matrix Resurrections” – orario 16, 21.

Cinema Centrale – dal 6 al 12 gennaio – “The King’s Man” – orario 18.40

Cinema Tabarin – dal 6 al 12 gennaio – “La Befana vien di notte 2” – orario 16.

Cinema Tabarin – dal 6 al 12 gennaio – “House of Gucci” – orario 18.30

Cinema Tabarin – dal 6 al 12 gennaio – “Belli ciao” – orario 21.15

intero € 8,00 – ridotto € 6,00– Martedì cinema prezzo unico € 5,00.

L’acquisto dei biglietti sarà disponibile alla cassa dell’Ariston on line dal sito www.aristonsanremo.com scegliendo possibilmente l’opzione “stampa a casa” e presentandosi all’entrata con il biglietto stampato. Per informazioni andare sul sito www.aristonsanremo.com.