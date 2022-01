Sanremo. Tuffo nella normalità questa sera alle porte del teatro Ariston. A sorpresa i big in gara al 72° Festival della Canzone Italiana si sono “materializzati” sul green carpet, verso le 20, per la tradizionale passerella inaugurale. Fortunati i passanti che hanno potuto vedere in super anteprima i cantanti, alla vigilia dell’inizio del Festival.

Rai ha tenuto sotto il massimo riserbo l’evento fino all’ultimo, quando la voce si è sparsa e ha raggiunto i tanti fotografi assiepati, a caccia di vip, nei dintorni dell’Ariston. Da il delirio, con la gente che si è a mano a mano ammassata sulle balaustre anti sfondamento. Vani i tentativi della sicurezza di far defluire i curiosi. La sfilata è stata ripresa dalla troupe Rai e verrà ritrasmessa domani, in apertura di diretta, come accaduto due anni fa, quando il Covid ancora non esisteva.

(FOTO LUCA SIMONCELLI)