Sanremo, gli Assessori regionali Scajola e Giampedrone al convegno sul paesaggio costiero e la mobilità sostenibile

Genova. L’assessore all’urbanistica e pianificazione territoriale Marco Scajola e l’assessore alle infrastrutture, ambiente e difesa del suolo Giacomo Giampedrone interverranno domani, lunedì 31 gennaio, al convegno “Tra terra e mare: paesaggio costiero e mobilità sostenibile nel Ponente Ligure” che si terrà a Villa Nobel a Sanremo. L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana dell’Architettura del Paesaggio, sezioni Liguria e Triveneto-Emilia Romagna, sarà incentrato sul paesaggio costiero e la mobilità sostenibile nel Ponente ligure.

«Ringrazio l’AIAPP per aver organizzato l’evento, che approfondisce temi importanti – commenta l’assessore Scajola – La cura del territorio, la programmazione di interventi di rigenerazione urbana ed il rispetto ambientale, sono elementi che Regione Liguria considera fondamentali e ne sostiene la divulgazione. Siamo impegnati da diversi anni nella pianificazione e programmazione di politiche che mettano al centro il tema vitale della rigenerazione urbana, la quale rappresenta una grande opportunità di sviluppo per tutto il territorio. Con il Programma Regionale di Rigenerazione Urbana che abbiamo attivato lo scorso anno, dopo un ampio confronto con le comunità locali, abbiamo raccolto progetti di oltre 120 comuni liguri e già finanziato oltre 30 interventi per più di 6 milioni di euro. Tale Programma vuol garantire una programmazione dettagliata e coerente con le necessità del territorio, miglioramento dell’accessibilità, qualità architettonica, sviluppo turistico e consumo di suolo zero».

«La tutela dell’ambiente e la sostenibilità sono le sfide che dobbiamo affrontare nel prossimo futuro – aggiunge l’assessore Giampedrone – anche in ragione dei finanziamenti che arriveranno grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come Regione Liguria siamo pronti: abbiamo presentato diversi progetti per ambiente, difesa del suolo e infrastrutture. Fra questi quello della ciclovia tirrenica, che vede già 19 milioni assegnati alla Liguria per i primi lotti di intervento. Per quanto riguarda il tracciato lungo le aree ex sedime dismesso della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, abbiamo già erogato un milione di euro. Si tratta di un progetto che valorizza il nostro territorio e promuove un turismo sostenibile, nel rispetto delle peculiarità ambientali della Liguria».