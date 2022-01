Sanremo. Non c’è stato nulla da fare per la donna trovata intorno alle 5 gravemente ferita in via Martiri a Sanremo. Di origini moldave, 48 anni, la donna, che lavorava come badante, si sarebbe lanciata la scorsa notte dal secondo piano di un’abitazione. All’arrivo dei soccorritori, le sue condizioni erano critiche: la 48enne è spirato poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Sono in corso accertamenti per risalire alle motivazioni del drammatico gesto.