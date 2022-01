Sanremo. Intorno alle 5, una donna di circa 50 anni è stata trovata ferita, in gravi condizioni, via Martiri a Sanremo. L’accaduto è ancora in fase di accertamento. Non è chiaro, al momento, se la donna si sia procurata le ferite a causa di un incidente, una caduta o altro ancora.

Soccorsa dal personale sanitario del 118, la cinquantenne è stata stabilizzata e portata in ospedale in codice rosso di massima gravità.