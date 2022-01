Sanremo. Polizia locale, commissariato e guardia di finanza hanno preso parte stamane a un’operazione di controllo interforze nel circondario del mercato coperto. Ad essere controllati dagli operatori, il possesso di green pass e il rispetto della normativa anti-Covid.

Circa sessanta le persone controllate in nove esercizi pubblici. Non sono state riscontrate irregolarità e dunque non è stato levato nessun verbale.