Sanremo, concorso in Asl1 per 43 Oss con licenza media - Riviera24

Sanremo. C’è tempo fino al 7 gennaio per partecipare all’ultimo dei concorsi banditi dall’Asl1 Imperiese che ha messo a disposizione 43 posti per operatori socio sanitari. Il bando pubblico dell’azienda sanitaria locale, con sede a Bussana, si rivolge agli operatori in possesso di titolo specifico, ed è accessibile anche a chi non ha conseguito il diploma liceale.

Inoltre, la selezione si svolgerà senza esami, in assenza di prove scritte o orali, essendo basata unicamente sui titoli posseduti dai candidati. Ai vincitori spetta l’inquadramento nella categoria B, livello economico Bs. Il contratto previsto è a tempo determinato di un anno.

Per acquisire punteggio utile ai fini del concorso, i candidati possono presentare – oltre al titolo di Oss, requisito imprescindibile -, le proprie pubblicazioni scientifiche, i titoli accademici conseguiti e un dettagliato curriculum.

I dettagli del Bando qui