Sanremo Città della musica apre la settimana del Festival con uno streaming a porte chiuse del DJ Joe T Vannelli - Riviera24

Sanremo. Joe T Vannelli, tra i più noti e stimati dj italiani nel mondo, con il patrocinio del Comune di Sanremo, Assessorato al Turismo, domenica 30 gennaio, alle 17, sarà unico protagonista di un dj set in streaming in diretta dall’auditorium Franco Alfano di Sanremo.

L’evento si svolgerà a porte chiuse. Dal palco dell’auditorium, recentemente restituito alla città dopo oltre 20 anni, andrà in onda sulla pagina Facebook di Joe T Vannelli (https://www.facebook.com/joetvannelliofficial) la prima diretta social del 2022 del “Joe T Vannelli Live on Tour”, nonché il primo evento della nuova stagione per la location sanremese situata nel meraviglioso parco Marsaglia.

Un gesto fortemente simbolico, quello pensato da Joe T Vannelli, che si esibirà senza pubblico, in un teatro vuoto, come vuole il suo format di dj set streaming, a ricordare la precarietà in cui il mondo dei dj e della notte vive dall’inizio della pandemia.

Saranno la musica e la bellezza del paesaggio sanremese al tramonto a farla da padrone, con Vannelli collegato via Facebook in tutto il mondo.

«Siamo molto felici di poter ospitare un artista internazionale come Joe T Vannelli – commenta l’assessore al turismo del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi – e ci fa davvero piacere che per il suo primo evento dell’anno abbia scelto Sanremo e, soprattutto, una location d’eccezione come l’auditorium Franco Alfano. La sua posizione strategica, a due passi dal mare e nel mezzo del verde rigoglioso del Parco Marsaglia, ben si presta a fare da sfondo ad un evento come questo. Per la città sarà un’ulteriore occasione di promozione delle sue bellezze all’interno di un altro importante appuntamento musicale, a pochi giorni dal via del 72° Festival di Sanremo. Come amministrazione comunale ringraziamo Jor T Vannelli e ci auguriamo che possa tornare presto a Sanremo per un evento in presenza, magari già quest’estate».

Riprende così, anche nel nuovo anno, un percorso iniziato il 9 aprile 2020 dal tetto di casa sua a Milano con vista Duomo e che oggi con 60 tappe all’attivo, 12 siti Patrimonio Unesco, piazze, castelli, rocche, bellezze naturali, è il dj set streaming più visualizzato del web con oltre 15.000.0000 di visualizzazioni. La scelta di iniziare questa nuova stagione di tour social dalla città del Festival, il giorno prima dell’avvio ufficiale della kermesse, carica ulteriormente di significato il progetto di Vannelli, che in due anni non ha mai smesso di valorizzare il territorio italiano nel mondo. Unendo la musica house e elettronica ad immagini spettacolari di droni acrobatici, ha saputo farsi portavoce di un messaggio di bellezza e di energia positiva avvicinando il un pubblico eterogeneo alla cultura italiana, all’arte in tutte le sue forme e alla scoperta di luoghi inediti, dai piccoli borghi alle grandi città.

Un progetto di grande successo che viene raccontato nel dettaglio nella prima autobiografia di Joe T Vannelli, edita da Baldini+Casoldi, dal titolo “God is a Dj” presentata lo scorso 16 dicembre a livello nazionale e distribuito in tutte le librerie.