Sanremo chiude il cerchio sull'outdoor, la rete turistica raggiunge 38 Comuni - Riviera24

Sanremo. Si completa con l’ingresso dei Comuni del comprensorio sanremese di Levante la rete del turismo outdoor voluta dall’amministrazione Biancheri a partire dal suo insediamento nel 2014 e promossa dal Consorzio Monte Bignone, braccio operativo costituito da Palazzo Bellevue, in qualità di ente capofila del progetto, insieme ai municipi di Ceriana, Perinaldo e Bajardo. La giunta Biancheri-bis ha approvato mercoledì scorso l’ultima delibera propedeutica alla firma del protocollo d’intesa per i Comuni di Cipressa, Civezza, Costarainera, Dolcedo, Pietrabruna, Pompeiana, Prelà, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare e Terzorio.

Si chiuderà, quindi, nelle prime settimane del 2022, il cerchio della rete di promozione turistica dedicata ai sentieri dell’entroterra del Ponente ligure. Un progetto di sviluppo studiato per intercettare una larga fetta del cicloturismo e degli appassionati di trekking che attualmente si rivolgono, per le vacanze, a Regioni che su questo tipo di flussi hanno costruito un’economia fondamentale, come il Trentino Alto Adige che da sola registra 16 milioni di presenze l’anno. Con la definizione del comprensorio, nato sette anni fa, Sanremo Outdoor – già presente online con un suo portale – si appresta a uniformare l’offerta turistica rivolta agli sportivi e all’entroterra, riunendo in unico contenitore i sentieri montani e puntando ad offrire servizi dedicati ai possessori della Sanremo Outdoor Card. Una scommessa su cui hanno deciso di puntare 38 Comuni ma che, al momento, ha riscosso scarsissima attenzione da parte delle attività ricettive e commerciali, del tutto assenti tra i sostenitori dell’iniziativa, pur essendone di fatto i principali beneficiari.

«Il progetto è ancora tutto da sviluppare e ampliare ma vorrei esprimere grande soddisfazione, dopo anni di lavoro di preparazione. Il mio grazie ai Comuni che hanno aderito e ci hanno dato fiducia e soprattutto al Consorzio Monte Bignone per il lavoro svolto in questi anni» , – spiega il consigliere comunale e delegato alla cura del progetto Sanremo Outdoor Mario Robaldo.

La storia. La storia del progetto Sanremo Outdoor, parte da lontano. Nel 2014 l’amministrazione comunale di Sanremo riflette su come allargare la propria offerta turistica e, invece che investire solamente su elementi d’attrazione come il Casinò, il Festival, il Rally, la Milano Sanremo o i Carri fioriti che, insieme all’offerta balneare, sono stati sempre il punto di forza della città e hanno permesso a Sanremo di essere conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo, inizia a guardare alle proprie spalle, verso l’entroterra e alle attività outdoor.