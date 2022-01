Sanremo celebra i militari deportati dai nazisti. Domani la posa delle Pietre d'Inciampo - Riviera24

Sanremo. Il Comune matuziano ha celebrato, dalla lapide nei giardini di corso Mombello, la “Giornata della Memoria”. Di fronte alle rappresentanze delle forze dell’ordine cittadine e delle associazioni combattentistiche, si è tenuto il tradizionale omaggio con la posa di una composizione floreale fregiata dal Tricolore dei militari sanremesi internati nei lager nazisti, al cospetto del gonfalone civico con agenti in alta uniforme. Dal palco ha preso la parola il vicesindaco Costanza Pireri.

Sanremo, Giornata della Memoria 2022

Domani nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza della “Settimana della memoria”, ci sarà posa delle prime Pietre d’Inciampo, realizzate per non dimenticare le vittime delle deportazioni nazifasciste. Alla presenza del sindaco Alberto Biancheri e dell’assessore alla cultura Silvana Ormeaa partire dalle 11, presso i Giardini Vittorio Veneto e, a seguire, in corso Garibaldi, è prevista la cerimonia della posa dei manufatti dedicati a Vittorio Ottolenghi, Edvige Norzi, Lodovico Orvieto, Ines Pacifici, Guido Norzi, Anna Luciana Norzi.

Le Pietre d’Inciampo sono piccoli blocchi quadrati di pietra, ricoperti di ottone, recanti il nome, l’anno di nascita, il giorno e il luogo di deportazione, nonché la data di morte della persona deportata nei campi di sterminio nazisti e collocati nei pressi della sua ultima abitazione. L’iniziativa, creata dall’artista Gunter Demnig come reazione a ogni forma di negazionismo e di oblio, è attuata in diversi paesi europei e consiste nell’incorporare nella pavimentazione stradale della città la memoria dei cittadini partiti dalla propria città e mai più tornati.