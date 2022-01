Sanremo, associazioni sindacali contro gestione di Casa Serena: aperta causa per ricorso - Riviera24

Sanremo. Davanti al giudice del Lavoro del tribunale di Imperia, Roberto De Martino, si è aperta stamane la causa inerente il ricorso contro la nuova gestione della Rsa Casa Serena, di Sanremo, presentato dalle associazioni sindacali Cgil – Cisl – Uil. La residenza sanitaria, fino a pochi mesi fa gestita dal Comune, è attualmente affidata alla cooperativa Europe Assistance per conto della Myhome di Rosario Maniscalco.

Il ricorso, come spiega il sindacalista Tiziano Tomatis (Fp-Cgil), è stato presentato «per condotta antisindacale e perché, a nostro parere, non sono state rispettare le norme previste dal contratto». I sindacati, infatti, contestano di essere stati esclusi nelle scelte prese nei confronti dei lavoratori, di cui molti non videro rinnovarsi il proprio contratto di lavoro: su circa 85 dipendenti ai tempi della gestione comunale, ne rimasero 29 in quella privata. Oltre a Tomatis, si sono interessati alla causa dei lavoratori anche Massimo Scialanca e Riccardo Ronca.

E’ attesa il prossimo 23 aprile, invece, davanti al Tar della Liguria, l’udienza nel merito riguardante la revoca dell’aggudicazione della gestione a Myhome da parte del Comune di Sanremo, che contestava alla società il mancato rispetto dei termini contrattuali. Nell’ottobre scorso, la revoca venne sospesa dal Tar, proprio in attesa di un giudizio sul “merito”.