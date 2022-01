Sanremo, Artusi lascia l’Assessorato all’Ambiente. Pd: «Sincero ringraziamento»

Sanremo. «Il lavoro svolto in Giunta da Lucia Artusi è stato sempre caratterizzato da grande impegno, passione e professionalità; a lei va il nostro più sincero ringraziamento per l’operato svolto in questi due anni e mezzo a servizio della città. Le deleghe affidate a Lucia Artusi hanno avuto a che fare con settori molto delicati rispetto ai quali si è sempre rapportata con impegno esemplare. Per il Partito Democratico rimane prioritaria ogni tematica connessa all’ambiente, alla prevenzione dell’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del terreno, all’utilizzo sostenibile delle risorse, al riciclo dei rifiuti, alla protezione del suolo, all’igiene ambientale e alla progettazione edilizia in armonia con il territorio e l’ambiente» – affermano Cristian Quesada, segretario provinciale Pd Imperia, e Maurizio Caridi, segretario cittadino Pd Sanremo.

«Prendiamo atto dell’avvicendamento deciso dal sindaco Biancheri e ringraziamo l’assessore Artusi, convinti che tutto il suo impegno profuso in Giunta servirà da sprone al nuovo assessore Sara Tonegutti, che ne dovrà raccogliere il testimone e portare avanti i tanti progetti ancora in essere e ripartire, con la massima energia possibile affinché si possano mettere in campo tutte quelle azioni volte al raggiungimento degli obiettivi programmatici di fine consiliatura» – dicono Cristian Quesada, segretario provinciale Pd Imperia, e Maurizio Caridi, segretario cittadino Pd Sanremo.