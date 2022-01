Sanremo, Amadeus a messa dall'amico don Fabrizio a San Siro - Riviera24

Sanremo. Amadeus ha partecipato questa mattina alla santa messa celebrata nella concattedrale di San Siro da don Fabrizio, ex conduttore televisivo. L’ex giornalista della Rai Fabrizio Gatta, dopo essere stato per circa vent’anni un volto noto in televisione, grazie alle trasmissioni Linea Verde e Linea Blu, è stato recentemente ordinato sacerdote nella concattedrale di San Siro, a Sanremo. Il direttore artistico del 72° Festival ha voluto presenziare alla funzione domenicale celebrata dell’amico, insieme ai manager Gianmarco Mazzi e Lucio Presta.

Alla conclusione del rito, Amadeus non ha voluto rilasciare dichiarazioni, sottolineando che si prendeva una pausa dalla kermesse canora: «Oggi è domenica, non è tempo di parlare di Festival».