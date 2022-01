Sanremo 2022, le cover infiammano i bookie: è testa a testa tra Elisa e la coppia Mahmood-Blanco - Riviera24

Sanremo. Tra revival anni Ottanta e Novanta, omaggi a indimenticabili artisti del passato e duetti a sorpresa, l’annuncio delle cover scelte dai cantanti in gara al Festival di Sanremo infiamma i bookmaker. Elisa – che canterà “What a feeling” di Irene Cara, dalla colonna sonora di “Flashdance” – raggiunge in cima alla lavagna del vincente di Stanleybet.it, a 5,50, la coppia Mahmood-Blanco, che punta su un grande classico come “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli.

Tripudio sui social per la scelta di Emma, che si esibirà sulle note “…Baby one more time” di Britney Spears insieme a Francesca Michielin: un’altra vittoria della cantante salentina, dopo quella del 2012, vale 7,50, come quella di Sangiovanni (che canterà “A muso duro” di Pierangelo Bertoli con Fiorella Mannoia) e di Achille Lauro, che canterà “Sei bellissima” con Loredana Bertè.

Si sale a 10 per Noemi, che sceglie “(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin, mentre Irama – sul palco con Gianluca Grignani e “La mia storia tra le dita” – vale 12 volte la posta. Stessa quota per Fabrizio Moro che omaggerà i Pooh, Michele Bravi che si esibirà sulle note di Lucio Battisti e per La Rappresentante di Lista, in gara con “Be my baby” delle Ronettes. Sorprende anche la scelta di Dargen D’Amico (“La bambola” di Patty Pravo), su stanleybet in lavagna a 15 insieme a Rkomi, che proporrà un medley di brani di Vasco Rossi.

A 20 Le Vibrazioni che hanno scelto “Live and let die” di Paul McCartney, e Ana Mena, che si esibirà con Rocco Hunt. Stessa quota per Aka 7even che omaggerà Alex Baroni con “Cambiare”, Giusy Ferreri (che sceglie “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti) e Massimo Ranieri, con l’omaggio a Pino Daniele con “Anna verrà”. Si sale a 25 per Gianni Morandi – con un medley ancora top secret – e per Giovanni Truppi (“Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De André), poi a 35 il successo di Highsnob e Hu (che porteranno sul palco “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco) e di Ditonellapiaga e Donatella Rettore, che si scateneranno sulle note di “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli. Ultima a 50 Iva Zanicchi con “Canzone”, un tributo a Milva. MSC/Agipro