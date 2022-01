Saldi in difficoltà, parla il Segretario Provinciale della Confesercenti Sergio Scibilia

Imperia. Dopo l’inizio un po’ in sordina del periodo dei saldi invernali la Confesercenti di Imperia si è espressa sul tema. Sergio Scibilia, segretario provinciale dell’associazione, conferma che questo strumento commerciale, sebbene sia ancora oggi un’ottima occasione per i consumatori di acquistare merce a prezzi decisamente scontati, sta purtroppo perdendo la sua efficacia sia a causa di una situazione economica decisamente deteriorata per via della pandemia, sia a causa della concorrenza spietata mossa dai giganti del web alle attività commerciali “tradizionali”.

«I negozi infatti – spiega Scibilia – hanno vincoli di legge molto stringenti sulle scontistiche che possono fare e i periodi nei quali possono ricorrere allo strumento dei saldi che vengono concordati annualmente e vanno quindi rigorosamente rispettati.

Questo problema però non riguarda le aziende che lavorano principalmente o completamente in rete e che quindi sono molto più libere nelle loro scelte promozionali organizzando campagne di sconti estremamente forti ed aggressive specialmente nei periodi festivi andando quindi ad erodere il bacino d’utenza dei negozianti locali che arrivano ai saldi con una fetta di clientela sempre minore».

Un problema particolarmente complesso che andrà tuttavia affrontato quanto prima per evitare la disgregazione del tessuto commerciale locale.